Почти половина жителей Петрозаводска считает личную карьеру важнее успехов трудового коллектива

Личный успех на работе ставят выше достижений своего трудового коллектива 42% работников предприятий Петрозаводска.

Для 58% петрозаводчан успех всего коллектива важнее личной карьеры.

Это следует из результатов опроса жителей города, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob.

За успех команды чаще других переживает молодежь до 24 лет (64%). Среди петрозаводчан 35–44 лет личные победы во главу угла ставит практически каждый третий (30%), однако те, кто заинтересован, в первую очередь, в командных результатах, также в большинстве (53%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп тех, кого скорее можно назвать командными игроками, больше всего среди медицинских сестер (75%), администраторов (65%), квалифицированных рабочих (66%) и менеджеров по логистике (63%).

Собственные профессиональные победы чаще всего важны для дизайнеров (56%), а также маркетологов (52%) и менеджеров по продажам (47%).