Почти половина жителей Петрозаводска считает личную карьеру важнее успехов трудового коллектива

Личный успех на работе ставят выше достижений своего трудового коллектива 42% работников предприятий Петрозаводска.
Для 58% петрозаводчан успех всего коллектива важнее личной карьеры.
Это следует из результатов опроса жителей города, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob.
За успех команды чаще других переживает молодежь до 24 лет (64%). Среди петрозаводчан 35–44 лет личные победы во главу угла ставит практически каждый третий (30%), однако те, кто заинтересован, в первую очередь, в командных результатах, также в большинстве (53%).
Среди представителей распространенных профессиональных групп тех, кого скорее можно назвать командными игроками, больше всего среди медицинских сестер (75%), администраторов (65%), квалифицированных рабочих (66%) и менеджеров по логистике (63%).
Собственные профессиональные победы чаще всего важны для дизайнеров (56%), а также маркетологов (52%) и менеджеров по продажам (47%).
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