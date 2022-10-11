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Почти половина жителей Петрозаводска сознательно отказывается от телефонов и интернета

Новости. Общество
16:45, 04 Декабря 2022
фото: © fishki.net

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Признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета наблюдают у себя 45% петрозаводчан

Об этом говорят результаты опроса жителей города, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob .

Из общего числа опрошенных абсолютно уверены в своем «цифровом рабстве» 13%, а еще 32% предполагают наличие такой зависимости.

У каждого пятого (20%) нет сомнений, что они могут легко обходиться без телефона и интернета, а 36% признают, что просто не замечают у себя такой проблемы.

Зависимость от интернета и различных девайсов в большей степени свойственна молодежи: среди респондентов до 24 лет о ее наличии говорят 56%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 34%.

Периодически сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время 45% петрозаводчан: 19% делают это ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, 9% — несколько раз в месяц. Никогда не отказываются от цифровых благ цивилизации 56% петрозаводчан.

Тех, кто организует себе цифровой детокс ежедневно, больше всего среди представителей поколения старше 45-ти (23%). Тех же, кто вообще не практикует сознательный отказ от интернета, больше всего среди людей в возрасте от 35 до 44 лет (59%).

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