Почти полсотни детей заразились в Карелии коронавирусом за сутки

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 19 ноября по статистике в Карелии был 11410 инфицированный коронавирусом, из общего числа 1199 - это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 20 ноября, – уже 11769 ковидных больных, из которых 1248 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 49 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 359 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 11410 человек. Выздоровели 6037 пациента. Умерли 80 человек.