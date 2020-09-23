Почти полсотни новых заболевших коронавирусом выявили в Карелии за сутки

По информации оперштаба Карелии, ситуация с заражением COVID-19 в республике остается напряженной.

За минувшие сутки в Карелии подтверждено 48 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 37 человек, в Суоярви – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 2 человека (Медвежьегорск и деревня Толвуя), в Беломорском районе – 2 человека (Беломорск и село Сумпосад), в Сегежском районе – 2 человека (Сегежа и поселок Надвоицы), в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Юляристиоя), в Прионежском районе – 1 человек (ДНТ "Северные просторы"), в Пряжинском районе – 1 человек (поселок Эссойла).

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии за время пандемии составляет 3790 человек.

Выздоровели – 3169, за последние 24 часа выписаны по выздоровлению 36 человек: в Петрозаводске – 22, в Прионежском районе – 1, в Костомукше – 2, в Питкярантском районе – 1, в Кемском районе – 3, в Суоярвском районе – 4, в Кондопожском районе – 1, в Сортавальском районе – 2.

Умерли за время пандемии 35 человек.

Всего в Карелии проведено исследований на коронавирус 170073, за сутки сделано 1305 тестов.

На самокарантине находятся 1029 человек, за сутки это число увеличилось на 6.

В местах обсервации пребывают 9 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 617,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 764,8 случаев, по Северо-Западу – 782,1.