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Почти полсотни пациентов ковид-центров Карелии находятся в тяжелом состоянии

Новости. Общество
11:39, 08 Мая 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов с COVID-19, которые находятся в стационарах.

По информации министра здравоохранения, по данным на утро 8 мая в ковид-центрах Карелии находятся 334 человека. Из них 284 в состоянии средней тяжести, 47 – тяжелых больных. Крайне тяжелых – 3 пациента, они не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что в Карелии за последние сутки подтверждено 3 летальных исхода от коронавируса, в том числе, умер 54-летний житель Петрозаводска. Всего за время эпидемии в Карелии от коронавируса скончалось 489 человек.

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Комментарии

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Турист
2021-05-08 14:58:47
Не понимаю, наверху статья : разрешить от 65 и старше везде шастают, а здесь столько тяжело больных!?!?! Так ещё около 300 просто больных!?! Объясните, это как!?
Гость
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