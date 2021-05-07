Почти полсотни пациентов ковид-центров Карелии находятся в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов с COVID-19, которые находятся в стационарах.

По информации министра здравоохранения, по данным на утро 8 мая в ковид-центрах Карелии находятся 334 человека. Из них 284 в состоянии средней тяжести, 47 – тяжелых больных. Крайне тяжелых – 3 пациента, они не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что в Карелии за последние сутки подтверждено 3 летальных исхода от коронавируса, в том числе, умер 54-летний житель Петрозаводска. Всего за время эпидемии в Карелии от коронавируса скончалось 489 человек.