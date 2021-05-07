В ковид-центре Карелии умер 54-летний житель Петрозаводска

Всего за сутки в республике подтвердили три летальных исхода от коронавируса, сообщили в Оперштабе.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Пряжинской ЦРБ скончалась 78-летняя жительница поселка Новая Вилга, в госпитале для ветеранов войн скончался 54-летний житель Петрозаводска, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 75-летняя жительница Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания, сообщили в Оперштабе.

Всего за время эпидемии в Карелии от коронавируса скончалось 489 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 42 человек. Из этого числа заболевших – 41 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 53 человека.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7506,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3314,2 случая, по Северо-Западу – 5803,1.