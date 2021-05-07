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В ковид-центре Карелии умер 54-летний житель Петрозаводска

Новости. Общество
09:54, 08 Мая 2021
фото: Столица на Онего
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Всего за сутки в республике подтвердили три летальных исхода от коронавируса, сообщили в Оперштабе.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Пряжинской ЦРБ скончалась 78-летняя жительница поселка Новая Вилга, в госпитале для ветеранов войн скончался 54-летний житель Петрозаводска, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 75-летняя жительница Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания, сообщили в Оперштабе.

Всего за время эпидемии в Карелии от коронавируса скончалось 489 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 42 человек. Из этого числа заболевших – 41 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 53 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7506,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3314,2 случая, по Северо-Западу – 5803,1.

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