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Почти семь тысяч человек заболели в Карелии за неделю ОРВИ

Новости. Общество
14:50, 28 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/Hrecheniuk Oleksii
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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 6489 случаев заболевания ОРВИ, сообщает управление Роспотребнадзора Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 8,5%. Превышение отмечено среди взрослых 15 лет и старше, среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,6%.

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрировано в Лахденпохском (+15,5%) и Лоухском (+46,9%) районах.

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Комментарии

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