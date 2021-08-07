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Почти шесть с половиной миллионов человек заразились коронавирусом в России за время пандемии

Новости. Общество
15:18, 10 Августа 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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За минувшие сутки в стране было выявлено более 21 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

 За последние сутки России выявлено 21 378 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 537 (7,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 491 288 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 788 710.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 729 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 166 442. За прошедшие сутки скончались 792 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 169,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 304 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 августа остаются 1 258 526 человек.

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кир
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