Почти шесть с половиной тысяч детей заразились коронавирусом в Карелии

Только за последние сутки медики обнаружили COVID-19 у 21 ребенка, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 21 ребенка в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6478 детей в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции 19 детей.

Всего за время пандемии в Карелии от COVID-19 излечился 6181 ребенок.

Ранее сообщалось, что в Карелии от коронавируса за минувшие сутки умер один человек, общее количество жертв COVID-19 составило 811 человек.