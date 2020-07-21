Почти все основные экономические показатели Карелии ухудшились в 2020 году

Официальная статистика показала сокращение всех основных экономических показателей Карелии в первом полугодии 2020 года за исключением промышленного производства.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелии" за январь-июнь 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в розничной торговле произошло сокращение оборота на 1,1%, в общественном питании – на 12,1%, в сфере платных услуг – на 15,4%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".