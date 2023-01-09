Большинство основных продуктов питания стало менее доступно для населения Карелии

Рост цен за последние 5 лет привел к снижению покупательской способности населения Карелии в отношении основных продовольственных товаров.

Это следует из данных Карелиястата за период с 2017 по 2021 годы.

Там указано, сколько продуктов можно было купить на сумму, равную среднедушевым доходам жителей Карелии.

Например, в 2020 году такой суммы хватило бы на покупку 254,6 килограмма куриного мяса, а в 2021 году — только на 225,3 килограмма. Или можно было накупить 5136 штук яиц. В 2021 году — только 4445 штук. Размер среднедушевого дохода в 2020 году был равен стоимости 1201,7 килограмма картофеля. Спустя год этой суммы стало хватать всего 793,4 килограмма.

Такое сравнение дано по 24 наименованиям основных продуктов питания. Почти все они из-за роста цен стали менее доступны за исключением хлеба, молока и еще нескольких продуктов.