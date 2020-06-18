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Почтовые конверты с изображением карельского композитора вышли миллионным тиражом (ФОТО)

Новости. Общество
18:20, 18 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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К 100-летию народного артиста СССР Гельмера Синисало АО "Марка" выпустило маркированные конверты, сообщили в Минкультуры Карелии.

Художественное оформление было исполнено художником-дизайнером Иваном Ульяновским. Конверты вышли из печати тиражом 1 миллион экземпляров и поступят во все регионы России.


© Минкультуры Карелии

Напомним, маркированные конверты вышли в рамках действующей в 2019–2020 годах филателистической программы, принятой правительством Карелии и АО "Марка".

Программа предполагает создание и реализацию государственных знаков почтовой оплаты: почтовых марок, художественных маркированных конвертов и почтовых карточек, сувенирной продукции с образами Карелии. Среди них – Марциальные воды, город Сортавала, Олонец, остров Кижи, карельские петроглифы, заонежская вышивка, музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony и др.

Ранее сообщалось, что почта России будет судиться с подрядчиком, реставрировавшим здание Главпочтамта в Петрозаводске.

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