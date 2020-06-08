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Почта России будет судиться с подрядчиком, реставрировавшим здание Главпочтамта в Петрозаводске

Новости. Общество
07:15, 09 Июня 2020
фото: Леонид Лиминчук/vk.com/lliminchuk
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Представители Почты России прокомментировали ситуацию с разваливающимся после реконструкции объектом культурного наследия - "Домом связи".

"В настоящее время территория у "Дома связи" по улице Дзержинского, 5 огорожена, чтобы обеспечить безопасность горожан. Специалисты УФПС РК ведут претензионно-исковую работу в отношении подрядчика, выполнявшего ремонтные работы, готовится обращение в судебные органы", - говорится в официальном комментарии Почты России.

Напомним, в минувшие выходные депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук опубликовал фото разваливающегося здания центрального почтового отделения в Петрозаводске со словами "Позорище!"

"Позорище. Отремонтированное недавно здание центральной почты разваливается, - написал Лиминчук. - Вопрос, собственно, один! Доколе? Ни разу не верю, что строительные подрядные работы, выполняемые по строительным правилам, могут привести к таким результатам меньше чем за год… Вывод – воруют. А те, кто обязан принимать такие работы, на этапе контроля за ходом работ закрывают глаза".

Часть лепнины отвалилась вместе с кирпичами со здания главпочтампта, ореставрированного к 100-летию республики, еще в прошлом году.

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