Под крики «гори, гори ясно» жители Карелии сожгли чучело Масленицы (ВИДЕО)

В Медвежьегорске Масленичные гуляния завершились сожжением чучела.

В паблике «Медвежьегорск Online» опубликовано видео, как в Прощеное воскресенье в городе сожгли чучело Масленицы.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске Масленицу отменили, так как глава города Владимир Любарский считает, что сейчас не время для гуляний.

В свою очередь, глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков напомнил, что в понедельник, 27 февраля, придет Великий пост, который лучше начать с посещения бани.