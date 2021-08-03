Под Петрозаводском автомобиль с пьяным водителем едва не улетел в реку

Пьяный водитель иномарки в деревне Верховье не справился с управлением и врезался в ограждение моста, сообщили в полиции Прионежского района.

В деревне Верховье Прионежского района 24-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai, наехал на дорожное ограждение на одном из мостов. Авария произошла 3 августа около 3 часов ночи. Сам водитель в происшествии не пострадал.

Сотрудники полиции, прибыв на место, зафиксировали у молодого человека состояние опьянения. Нарушитель был отстранен от управления и привлечён к административной ответственности.

Наказание за управление в состоянии опьянения предусматривает штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.