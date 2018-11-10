Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера

Смертельное ДТП произошло недалеко от поселка Матросы Пряжинского района, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 9 ноября в 19.15 на объездной дороге, в районе поселка Матросы автомобиль "ВАЗ-2115" сбил 60-летнего мужчину, двигавшегося вдоль дороги. Водитель проезжавшей следом иномарки Ford Focus не заметил сбитого пешехода и совершил повторный наезд.

В результате происшествия пенсионер получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.