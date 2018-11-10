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Новости. Происшествия
10:20, 10 Ноября 2018
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Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера

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Смертельное ДТП произошло недалеко от поселка Матросы Пряжинского района, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 9 ноября в 19.15 на объездной дороге, в районе поселка Матросы автомобиль "ВАЗ-2115" сбил 60-летнего мужчину, двигавшегося вдоль дороги. Водитель проезжавшей следом иномарки Ford Focus не заметил сбитого пешехода и совершил повторный наезд.

В результате происшествия пенсионер получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-11-10 11:55:11
Это его путь. Никто не в праве что-то изменить.
Fgjjfdd
2018-11-10 11:26:57
Он шел навстречу движению по дороге! Мне вчера встречные фарами моргали, предупреждали об опасности, сначала думал, что ГИБДД, но нет это все же был человек в темной одежде. Судя по походке толи пьяный, толи невсебе. Я его чудом объехал.
ПлачУ и ПлАчу
2018-11-10 13:26:48
Fgjjfdd, вы бы с чудом дома сидели, коли окулист на комиссии недоглядел.
Гость
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