Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера

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Смертельное ДТП произошло недалеко от поселка Матросы Пряжинского района, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую пятницу 9 ноября в 19.15 на объездной дороге, в районе поселка Матросы автомобиль "ВАЗ-2115" сбил 60-летнего мужчину, двигавшегося вдоль дороги. Водитель проезжавшей следом иномарки Ford Focus не заметил сбитого пешехода и совершил повторный наезд.
В результате происшествия пенсионер получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
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