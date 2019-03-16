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Новости. Общество
10:30, 16 Марта 2019
фото: ГИБДД Карелии

Под Петрозаводском дети встали живой стеной у пешеходного перехода, где погибла их одноклассница

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Активисты отряда ЮИД Нововилговской школы подготовили плакаты, призывающие водителей заранее снижать скорость перед пешеходным переходом, сообщает ГИБДД Карелии.

Школьники встали живой стеной у пешеходного перехода, расположенного на участке федеральной автодороги "Кола", проходящей по деревне Вилга.


фото ГИБДД Карелии

Тематическую инсталляцию дети посвятили своей однокласснице, 13-летней школьнице, в ноябре прошлого года трагически погибшей в ДТП при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу.


фото ГИБДД Карелии

Ребята обратились к водителям с призывами соблюдать Правила при проезде пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов. Издалека, обратив внимание на оживление в районе пешеходного перехода, водители заблаговременно снижали скорость движения, и проезжая, приветствовали участников акции звуковым сигналом.

Напомним, 13 ноября 2018 года около 20.50 30-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия школьница получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП. 


фото ГИБДД Карелии

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Комментарии

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Денис Каспаров
2019-03-16 10:44:01
Предупреждающие о приближающемся переходе знаки должны быть, а их нет как правило! Все смерти в основном изза этого. Ночью вообще ни черта не видно не успеешь среагировать
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