Под Петрозаводском дети встали живой стеной у пешеходного перехода, где погибла их одноклассница

Активисты отряда ЮИД Нововилговской школы подготовили плакаты, призывающие водителей заранее снижать скорость перед пешеходным переходом, сообщает ГИБДД Карелии.

Школьники встали живой стеной у пешеходного перехода, расположенного на участке федеральной автодороги "Кола", проходящей по деревне Вилга.



фото ГИБДД Карелии

Тематическую инсталляцию дети посвятили своей однокласснице, 13-летней школьнице, в ноябре прошлого года трагически погибшей в ДТП при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу.



фото ГИБДД Карелии

Ребята обратились к водителям с призывами соблюдать Правила при проезде пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов. Издалека, обратив внимание на оживление в районе пешеходного перехода, водители заблаговременно снижали скорость движения, и проезжая, приветствовали участников акции звуковым сигналом.

Напомним, 13 ноября 2018 года около 20.50 30-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия школьница получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП.



фото ГИБДД Карелии