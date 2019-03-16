Под Петрозаводском дети встали живой стеной у пешеходного перехода, где погибла их одноклассница
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Активисты отряда ЮИД Нововилговской школы подготовили плакаты, призывающие водителей заранее снижать скорость перед пешеходным переходом, сообщает ГИБДД Карелии.
Школьники встали живой стеной у пешеходного перехода, расположенного на участке федеральной автодороги "Кола", проходящей по деревне Вилга.
Тематическую инсталляцию дети посвятили своей однокласснице, 13-летней школьнице, в ноябре прошлого года трагически погибшей в ДТП при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребята обратились к водителям с призывами соблюдать Правила при проезде пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов. Издалека, обратив внимание на оживление в районе пешеходного перехода, водители заблаговременно снижали скорость движения, и проезжая, приветствовали участников акции звуковым сигналом.
Напомним, 13 ноября 2018 года около 20.50 30-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия школьница получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП.
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