Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка

В деревне Вилга на трассе в ДТП погибла 13-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Смертельная авария произошла в Прионежском районе на 418 км автодороги "Кола".

В минувший вторник 13 ноября около 20.50 30-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия школьница получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП.

