Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка

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В деревне Вилга на трассе в ДТП погибла 13-летняя девочка, сообщили в ГИБДД Карелии.
Смертельная авария произошла в Прионежском районе на 418 км автодороги "Кола".
В минувший вторник 13 ноября около 20.50 30-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия школьница получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП.
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