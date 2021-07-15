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Под Петрозаводском новая дорога покрылась трещинами (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 16 Июля 2021
фото: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Недавно уложенный асфальт на дороге от аэропорта к кладбищу сыплется.

Участник паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовал фото с потрескавшимся асфальтом на новой дороге и поинтересовался из обывательского любопытства: что происходит.

«На участке от аэропорта до Чалны ПСК "Строитель" делает дорогу. Написано - "ремонт выборочно участками". Сейчас лежит, видимо, нижний слой. Поверх будет ещё один, судя по перепадам высоты на "ступеньке" у отворотки на аэропорт и перед Чалной — не шибко толстый. При этом свежеположенный асфальт на подъёме от аэропорта к кладбищу весь сыплется. Где-то дыры уже залатали, но покрытие вылетает снова», - написал автор фото.

Также участник паблика поинтересовался: когда поверх положат ещё слой, всё станет нормально или дорога придёт в негодность за несколько месяцев?

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