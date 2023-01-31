Под Петрозаводском прошли дневные и ночные испытания нового подвесного моста (ВИДЕО)

Испытания мостика, ведущего ко второму фонтану, проходили в любое время суток.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети разместил видео испытаний нового подвесного моста на популярной лыжной трассе, идущей ко второму фонтану.

«Тем временем прислали ролики испытаний небезызвестного мостика детьми и велосипедистами в дневное и ночное время. В общем добровольцы трудились не зря», — написал градоначальник.

Ранее также Любарский сообщал о строительстве моста на трассе «Фонтаны». Старая переправа осенью пришла в негодность, а денег на новую перед зимой в городской казне не было — тем более, что фонтан находился в Прионежском районе. Тогда за дело взялись волонтеры, решившие на свои средства построить подвесной мост.