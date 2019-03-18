Под Петрозаводском сгорел частный дом

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Пожар произошел 17 марта в Уе, сообщили в МЧС Карелии.
В 12.34 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в д. Уя, СНТ "Маяк". В 14.09 пожар ликвидирован.
Дом сгорел.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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