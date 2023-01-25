Под Петрозаводском служители церкви утеплили дом, где в невыносимых условиях живет семья с детьми

В поселке Мелиоративный Прионежского района служители храма вставили окна в доме, где живет прихожанка с детьми.

В паблике «Православие Карелии» опубликована история, в которой рассказывается, что в храм поселка Мелиоративный каждое воскресенье приходит маленькая девочка, а иногда и ее мама с еще одним ребенком.

И однажды девочка в храм не пришла. Батюшка забеспокоился и решил пойти к прихожанке домой, чтобы узнать, что случилось с ребенком.

«Когда подошли к дому, обратили внимание на окна второго этажа - решили, что это заброшенная квартира, в которой не живут. Каково было наше удивление и ужас, когда мы узнали, что там живёт семья нашей девочки - оказалось, что девочка заболела. Увиденное угнетало. Душу разрывало, что в таких условиях могут жить дети. Можно, конечно, было пойти по инстанциям, поднять шум. Но, как принято в семье, сели, посовещались и решили сообща поменять окна», - сообщается в паблике.

Общими усилиями и с божьей помощью окна поменяли. Дом ребенка утеплили.