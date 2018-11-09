Под Петрозаводском строят первый крупный причал для яхт

В Деревянской бухте Онежского озера возводится комплекс причальных и волнозащитных сооружений, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Причальный комплекс строится в рамках федеральной целевой программы "Развитие въездного и внутреннего туризма".

Сейчас на объекте завершаются дноуглубительные работы и строительство из габбродиабаза волнозащитной дамбы длиной 345 метров. Внутри нее расположится плавучий причал, у которого смогут одновременно швартоваться около 15 яхт.

Как пояснил главный инженер компании-подрядчика "Тандем проект" Вадим Щепетков, после этого начнется благоустройство территории, будут сделаны пост охраны и парковка для туристов.

Общий объем вложений в проект составит более 185 миллионов рублей, которые выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

"Это будет первый такой объект, который сможет принимать туристов для дальнейшего путешествия по Онежскому озеру", − отметил побывавший на месте строительства Глава Карелии Артур Парфенчиков.



фото пресс-службы главы Карелии

Совсем рядом с новым причалом появится современный гостиничный комплекс "Онего Холидей".

"Здесь будут домики на шесть, восемь и десять номеров – всего 100 номеров на 200 человек. Планируем строительство яхт-клуба", − рассказал учредитель компании-инвестора "Нелукса" Магомед Беков.

Развитие туристской инфраструктуры в 16 километрах от Петрозаводска – один из примеров государственно-частного партнерства. Прекрасная природа, близость города и комфортабельные коттеджи, по расчетам инвестора, должны привлечь туристов. Правительство республики помогает ООО "Нелукса" с льготным кредитованием.