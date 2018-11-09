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Новости. Общество
10:32, 09 Ноября 2018
фото: пресс-служба главы Карелии

Под Петрозаводском строят первый крупный причал для яхт

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В Деревянской бухте Онежского озера возводится комплекс причальных и волнозащитных сооружений, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Причальный комплекс строится в рамках федеральной целевой программы "Развитие въездного и внутреннего туризма".

Сейчас на объекте завершаются дноуглубительные работы и строительство из габбродиабаза волнозащитной дамбы длиной 345 метров. Внутри нее расположится плавучий причал, у которого смогут одновременно швартоваться около 15 яхт.

Как пояснил главный инженер компании-подрядчика "Тандем проект" Вадим Щепетков, после этого начнется благоустройство территории, будут сделаны пост охраны и парковка для туристов.

Общий объем вложений в проект составит более 185 миллионов рублей, которые выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

"Это будет первый такой объект, который сможет принимать туристов для дальнейшего путешествия по Онежскому озеру", − отметил побывавший на месте строительства Глава Карелии Артур Парфенчиков.


фото пресс-службы главы Карелии

Совсем рядом с новым причалом появится современный гостиничный комплекс "Онего Холидей".

"Здесь будут домики на шесть, восемь и десять номеров – всего 100 номеров на 200 человек. Планируем строительство яхт-клуба", − рассказал учредитель компании-инвестора "Нелукса" Магомед Беков.

Развитие туристской инфраструктуры в 16 километрах от Петрозаводска – один из примеров государственно-частного партнерства. Прекрасная природа, близость города и комфортабельные коттеджи, по расчетам инвестора, должны привлечь туристов. Правительство республики помогает ООО "Нелукса" с льготным кредитованием.

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Комментарии

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баян
2018-11-09 11:51:56
Да значимое событие для Карелии.Швартовка будет для местных жителей или как?Хотя бы не писали чушь всякую
Leopol'd
2018-11-09 11:36:47
Цель всего этого вступления лишь в том, чтобы можно было отправить бюджетные деньги на стройку коммерческой структуры. На Ладоге канал копают, здесь отсыпку. На туризм и количество яхт это не повлияет точно.
User
2018-11-09 10:57:56
И много ли в Карелии людей, могущих позволить себе яхту?
Karjalan
2018-11-09 10:54:10
Конечно ПЕРВЫЙ вот молодцы !
Может до Артура Олеговича просто забыли довести, что таких причалов уже построили ДВА.
Первый между местечком "Пески" и районом Соломенное, где когда то была обнаружена стоянка древнего человека. Там даже построили целый Яхт клуб и гостиничным комплексом для туристов. Советую съездить и посмотреть.
Второй причал тоже был построен для привлечения туристов, на Онежской флотилии, то тоже почему то не принимает яхты с туристами.
Что будет с причалом и территорией в описываемой статье покажет время.
12345
2018-11-09 10:51:51
мусором каким-то сыплют? отходы камнеобработки (берут у пильщиков дешево?) , размоет и опять бюджетные денежки тю-тю
Гость
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