Под Петрозаводском ВАЗ не пропустил иномарку и устроил ДТП с пострадавшими

В Прионежском районе в ДТП пострадала 37-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 2 февраля, в 18.15 на 18км + 600м региональной автодороги "Петрозаводск-Суоярви" 53-летний водитель автомобиля "ВАЗ" при повороте налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог допустил столкновение с автомобилем Hyundai, который двигался в прямом встречном направлении.

В результате ДТП травмы получила 37-летняя женщина - водитель автомобиля Hyundai. Пострадавшей оказана медицинская помощь.