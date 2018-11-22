В Петрозаводске орудуют мошенники, представляясь сотрудниками Энергокомфорта

Мошенники предлагают услуги под видом компании "Энергокомфорт. Карелия".

Все чаще на просторах Интернета стала появляться реклама услуг по установке счетчиков.

Вот и некая компания, именующая себя "Энергокомфортом" активно завоевывает аудиторию петрозаводчан с помощью подобной баннерной рекламы. "Энергокомфорт. Петрозаводск. Под ключ" гласит надпись на объявлении. Если вы перейдете по ссылке, указанной на баннере, то попадете в группу социальной сети "ВКонтакте", где вам и предложат заменить приборы учета. "ООО "Энергокомфорт. Карелия" предупреждает, что не имеет к этой организации никакого отношения, компания осуществляет только услуги по электроснабжению и опломбировке счетчиков.

Уточнить необходимую вам информацию по приборам учета, касающуюся ООО "Энергокомфорт. Карелия", можно в "Центре Единого Обслуживания РКС-Петрозаводск" по адресам ул. Гоголя, д. 60 или ул. Варламова, 9. Телефон "ЦЕО" 56-04-31.

"Центр Единого Обслуживания" работает с 8.00 до 18.00, без перерыва на обед, сб-вс – выходной. Также в "ЦЕО" можно передать показания приборов учета и получить необходимую информацию по расчетам за электроэнергию. Будьте внимательны и не позволяйте вводить вас в заблуждение с помощью недостоверной рекламы.