Подаренные Санкт-Петербургом троллейбусы начнут ездить по Петрозаводску в феврале, заверили в мэрии

Привезённые из северной столицы троллейбусы готовят к выходу на линию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводский "Городской транспорт" готовит к выходу на линию переданные Санкт-Петербургом безвозмездно троллейбусы. На предприятие уже прибыло двенадцать машин, доставка ещё пяти ожидается до конца января. На данный момент обслуживание прошли четыре троллейбуса – они находятся в хорошем состоянии и готовы к работе.

Безвозмездно переданный северной столицей электротранспорт выйдет на линию после прохождения всех необходимых технических мероприятий и подготовки документации. Планируется, что троллейбусы начнут курсировать по городским маршрутам в феврале. Для соблюдения антивирусных требований в салонах готовых машин уже оборудовали места для обработки рук дезинфицирующими средствами.

Ранее были опубликованы фото, на которых запечатлены троллейбусы Санкт-Петербурга, ржавеющие в Петрозаводске.