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Подаренные Санкт-Петербургом троллейбусы начнут ездить по Петрозаводску в феврале, заверили в мэрии

Новости. Общество
13:52, 21 Января 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Привезённые из северной столицы троллейбусы готовят к выходу на линию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводский "Городской транспорт" готовит к выходу на линию переданные Санкт-Петербургом безвозмездно троллейбусы. На предприятие уже прибыло двенадцать машин, доставка ещё пяти ожидается до конца января. На данный момент обслуживание прошли четыре троллейбуса – они находятся в хорошем состоянии и готовы к работе.

Безвозмездно переданный северной столицей электротранспорт выйдет на линию после прохождения всех необходимых технических мероприятий и подготовки документации. Планируется, что троллейбусы начнут курсировать по городским маршрутам в феврале. Для соблюдения антивирусных требований в салонах готовых машин уже оборудовали места для обработки рук дезинфицирующими средствами.

Ранее были опубликованы фото, на которых запечатлены троллейбусы Санкт-Петербурга, ржавеющие  в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2021-01-21 15:44:42
Чего комментаторы выли ранее? оффу совсем нет доверия, так ка у него справка есть и мама кормит.
Off
2021-01-21 13:58:33
Карелия место для утилизации вторсырья .
Os
2021-01-21 13:56:42
Часть петрозаводских старых, наверное, спишут тогда. Вообще, к 60-летию троллейбуса могли бы оставить один самый старый в виде памятника.
Горожанин
2021-01-21 14:10:58
Os, хорошее предложение. Заслужили "старички".
Гость
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