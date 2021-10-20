Поддерживаете ли вы идею о введении нерабочей недели из-за COVID-19 (ОПРОС)

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.

Об этом Голикова заявила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Предлагается первое — обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», — цитируют вице-премьера РИА Новости.

Кроме того, Татьяна Голикова призвала объявить в некоторых регионах нерабочие дни уже с 23 октября и попросила работодателей предоставить сотрудникам два выходных дня вакцинации от коронавируса.

А вы поддерживаете ли вы идею о введение нерабочей недели из-за COVID-19?

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