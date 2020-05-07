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Поддержка многодетных в эпидемию предусматривает раздачу гаджетов для обучения детей

Новости. Экономика
14:51, 08 Мая 2020
фото: pixabay
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Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минфину и Минтруду рассмотреть целесообразность дополнительных мер поддержки многодетных семей, которые попали в трудную ситуацию из-за пандемии коронавируса.

Это следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, который имеется в распоряжении RNS.

"Предоставить предложения о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции… многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (обеспечение СИЗами, продуктовыми наборами, электронными и др. устройствами для поддержки обучения детей в дистанционном режиме)" - говорится в документе.

Какие еще меры поддержки предложат семьям с детьми, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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