890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Два человека погибли на пожаре в Карелии
Сегодня 09:34
"Справедливая Россия" потеряла Приладожье
Сегодня 13:43
Суд оштрафовал лидера "Справедливой России" в Карелии на тысячу рублей 2
01.03.2020 21:22
Следком рассказал подробности смертельного пожара в Карелии
Сегодня 11:20
В Карелии возбуждено уголовное дело после инцидента на захваченном бизнесменами лесном озере 6
Сегодня 10:44

Подъехать к ж/д вокзалу Петрозаводска будет трудно из-за съемок фильма

Новости. Общество
14:35, 02 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Автотранспорт специального назначения и жильцы смогут беспрепятственно подъезжать к домам, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Во вторник, 3 марта с 8.00 вводятся ограничения остановки автомобилей по всему кольцу на площади Гагарина. Запрет будет действовать до 1.00 4 марта.

В связи с киносъёмкой с 19.00 3 марта до 1.00 4 марта планируется закрытие движения транспортных средств (на кадр 5-10 минут) по площади Гагарина на подъезде к железнодорожному вокзалу.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, ради уборки улицы в микрорайоне Петрозаводска изменят схему движения транспорта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
amez
2020-03-02 15:13:19
О чем кино? Судя по времени на кадр (5-10 минут!) что-то очень крутое! Может ограбление поезда? Какой корифей в режиссерах?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
25.02.2020, 13:38
Жизнь перевернулась
26.02.2020, 16:47
Мама малыша из Карелии, который за одну ночь стал инвалидом, собирает деньги на его реабилитацию
26.02.2020, 12:58
Женщина доехала из Мурманской области до Карелии на такси
26.02.2020, 09:51
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники "тайного пациента"
27.02.2020, 16:56
Водитель внедорожника в Карелии превысил скорость на 103 км/ч

Чтиво

29.02.2020 23:30
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

Масленица 2020 в Петрозаводске
Сегодня 10:07
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»