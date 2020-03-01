Подъехать к ж/д вокзалу Петрозаводска будет трудно из-за съемок фильма

Автотранспорт специального назначения и жильцы смогут беспрепятственно подъезжать к домам, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Во вторник, 3 марта с 8.00 вводятся ограничения остановки автомобилей по всему кольцу на площади Гагарина. Запрет будет действовать до 1.00 4 марта.

В связи с киносъёмкой с 19.00 3 марта до 1.00 4 марта планируется закрытие движения транспортных средств (на кадр 5-10 минут) по площади Гагарина на подъезде к железнодорожному вокзалу.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, ради уборки улицы в микрорайоне Петрозаводска изменят схему движения транспорта.