Ради уборки улицы в микрорайоне Петрозаводска изменят схему движения транспорта

В марте на Древлянке изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 18 марта изменится схема движения на аллее 1-ая Древлянка. На автодороге будет запрещена остановка транспорта. Ограничения будут действовать с 10.00 до 17.00 два дня в неделю (по разным сторонам улицы).

Запрет вводится, чтобы облегчить проведение уборки проезжей части.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.