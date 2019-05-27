Подъезд к пункту пропуска "Вяртсиля" временно закроют

В Сортавальском районе Карелии на участке дороги "Кола" будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", в Сортавальском районе с 29 мая по 4 июня на участке капитального ремонта автодороги подъезд к МАПП "Вяртсиля" с 16-го по 29-й километр будет временно закрыто движение для всех видов транспорта.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" информирует, что с 29 мая по 4 июня в период с 11.00 до 13.00 на участке ("Капитальный ремонт автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург — Сортавала — Автомобильная дорога Р-21 "Кола". Подъезд к МАПП "Вяртсиля" км 16 — км 29 Республики Карелия) с 15 по 29 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

Просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.