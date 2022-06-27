Подъезды к границе в Карелии капитально отремонтируют

Проблемную дорогу на севере Карелии ждет масштабное обновление.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола» рассказали о планах обновления трассы, перешедшей в ведение управления год назад. В данный момент разрабатывается проект капитального ремонта дороги.

«К концу 2023 года планируется получить готовую к реализации документацию на капремонт двух участков общей протяженностью 40 км: с 65-го по 85-й и с 85-го по 105-й км. Проект предусмотрит не только обновление основания и дорожной одежды с последующей укладкой асфальтобетонного покрытия, но и устройство водоотвода, установку дорожных знаков, обустройство остановочных площадок общественного транспорта, нанесение разметки», — сообщили в управлении.

В населенных пунктах Кокксосалма, Пяозерский и Софпорог обустроят освещение, тротуары и автобусные остановки.

В прошлом году нормативному состоянию соответствовало менее 1% трассы. Были отремонтированы 4 моста, этим летом планируется ремонт еще одного моста, расположенного на 96-м километре трассы.