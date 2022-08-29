Подготовку к новому отопительному сезону обсудят в правительстве Карелии

Заседание правительства республики пройдет в режиме видеоконференцсвязи в последний день лета.

На заседании 31 августа будут рассмотрены вопросы об исполнении республиканского бюджета за I полугодие 2022 года, а также об основных характеристиках проекта бюджета Территориального фонда ОМС на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Участники заседания обсудят также ход подготовки республики к предстоящему отопительному сезону и готовность образовательных организаций Карелии к началу нового 2022/23 учебного года.

Заседание состоится в 14.30.

Видеотрансляция заседания будет вестись на официальной странице Республики Карелия в социальной сети «ВКонтакте».