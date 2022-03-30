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Подготовлен законопроект об увеличении налогового вычета при покупке жилья

Новости. Общество
16:25, 22 Апреля 2022
фото: © TsibaevAlex / shutterstock.com

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Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен в два раза.

Соответствующий законопроект разрабатывает группа депутатов Госдумы, сообщили «Известиям» его авторы.

Как пояснила управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова, сейчас налоговый вычет при покупке или строительстве жилья составляет 13%. При этом он рассчитывается из суммы в 2 млн рублей, даже если квартира или дом стоит дороже. Лимит на погашение процентов по ипотеке — 3 млн рублей. Таким образом, человек может вернуть себе максимум 260 тыс. рублей за квартиру или дом и до 390 тыс. рублей, если взял ипотеку,

Согласно законопроекту, максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен в два раза — до 520 тыс. рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. рублей.

Инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам.

В проекте документа также предлагается частично компенсировать россиянам расходы на аренду жилья.

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