Подготовлен законопроект против отмены самой популярной системы налогоообложения

В Госдуму внесли законопроект о продлении Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2024 года.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, уже с отрицательным заключением правительства.

Действие ЕНВД, согласно закону, прекращается с 2021 года. Авторы законопроекта предлагают продлить его еще на 3 года в целях поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса.

По словам авторов документа, отмена ЕНВД негативно повлияет на развитие экономики и состояние региональных бюджетов.

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