Подготовлены законопроекты об описании границ Карелии, Ленинградской и Мурманской областей

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектами об утверждении соглашений об описании границ республики с Ленинградской и Мурманской областями.

Такие соглашения ранее подписали глава Карелии Артур Парфенчиков и губернаторы соседних областей, но для вступления этих документов в силу требуется утвердить их на законодательном уровне.

К проектам законов приложено детальное картографическое описание местоположения границ Карелии, Ленинградской и Мурманской областей и копии соглашений между губернаторами.

В соглашениях содержится отдельный пункт, в котором оговаривается, что границы между регионами не изменятся.

Для чего требуется принять такие законопроекты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".