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Подконтрольная Мазуровскому компания не вернула деньги за сорванные концерты жителям Карелии

Новости. Общество
10:23, 20 Февраля 2021
фото: Максим Мазуровский / ВК
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Роспотребнадзор судится с концертным агентством "Interfest" после того, как компания не вернула деньги за билеты на концерты, которые были перенесены из-за пандемии.

Управление Роспотребнадзора по Карелии подало в суд иск на организатора сорванных концертов, который не вернул зрителям деньги за билеты. По информации источников "Столицы на Онего", речь идет о концертном агентстве "Interfest", продюсером котрого является Максим Мазуровский. Предметом судебной тяжбы стали концерты Леонида Агутина и Анжелики Варум, а также группы "Пикник", которые не состоялись в обозначенный срок из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день мировой судья отказал в удовлетворении требований Роспотребнадзора. Суд сослался на постановление карельского правительства, которое регламентирует порядок возврата  средств в период с 16 марта минувшего года. Этот документ, в частности, регламентирует процедуру возврата денег зрителям за сорванные из-за пандемии коронавируса мероприятия. Согласно постановлению, деньги за билеты следует возвращать покупателям после отмены режима повышенной готовности, который до сих пор в силе. Однако, по оценке истца, данный документ не мог распространяться на оспариваемую в суде ситуацию, поскольку концерты Агутина, Варум и "Пикника" были назначены на конец марта - соответственно, билеты на них приобретались заранее, до наступления 16 марта. По имеющейся информации, Роспотребнадзор будет обжаловать решение мирового суда.

Согласно данным соцсетей концертного агентства, концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум перенесён на осень 2021 года. Концерт группы "Пикник" состоялся в сентябре минувшего года.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора направило в суд исковое заявление о защите прав и законных интересов потребителей в связи с переносом ответчиком концертов и отказом в возврате денег, уплаченных за билеты на концерты. К иску присоединились 24 потребителя.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-02-20 10:56:22
Класс! Запрет вводит государство, классический форс-мажор. А потом это же государство требует деньги у тех, кому запретило работать.
Причем об исках Роспотребнадзора к Аэрофлоту что-то не слышно. А там вообще отказались что-то возвращать. Только пообещали когда-нибудь свозить куда-нибудь.
театральный критик
2021-02-20 10:44:22
Так деньги евонный папашка виртуальным жуликам перечислил.
Гость
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