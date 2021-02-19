Подконтрольная Мазуровскому компания не вернула деньги за сорванные концерты жителям Карелии

Роспотребнадзор судится с концертным агентством "Interfest" после того, как компания не вернула деньги за билеты на концерты, которые были перенесены из-за пандемии.

Управление Роспотребнадзора по Карелии подало в суд иск на организатора сорванных концертов, который не вернул зрителям деньги за билеты. По информации источников "Столицы на Онего", речь идет о концертном агентстве "Interfest", продюсером котрого является Максим Мазуровский. Предметом судебной тяжбы стали концерты Леонида Агутина и Анжелики Варум, а также группы "Пикник", которые не состоялись в обозначенный срок из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день мировой судья отказал в удовлетворении требований Роспотребнадзора. Суд сослался на постановление карельского правительства, которое регламентирует порядок возврата средств в период с 16 марта минувшего года. Этот документ, в частности, регламентирует процедуру возврата денег зрителям за сорванные из-за пандемии коронавируса мероприятия. Согласно постановлению, деньги за билеты следует возвращать покупателям после отмены режима повышенной готовности, который до сих пор в силе. Однако, по оценке истца, данный документ не мог распространяться на оспариваемую в суде ситуацию, поскольку концерты Агутина, Варум и "Пикника" были назначены на конец марта - соответственно, билеты на них приобретались заранее, до наступления 16 марта. По имеющейся информации, Роспотребнадзор будет обжаловать решение мирового суда.

Согласно данным соцсетей концертного агентства, концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум перенесён на осень 2021 года. Концерт группы "Пикник" состоялся в сентябре минувшего года.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора направило в суд исковое заявление о защите прав и законных интересов потребителей в связи с переносом ответчиком концертов и отказом в возврате денег, уплаченных за билеты на концерты. К иску присоединились 24 потребителя.