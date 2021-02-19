Деньги за сорванные концерты в Петрозаводске зрителям поможет вернуть Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Карелии подало в суд иск на организатора сорванных концертов, который не вернул зрителям деньги за билеты.

Об этом говорится в отчете Управления о его работе по защите прав потребителей.

"Управлением подготовлено и направлено в суд исковое заявление о защите прав и законных интересов группы лиц (потребителей) в связи с переносом ответчиком концертов и отказом в возврате денежных средств, уплаченных за билеты на концерты. К иску присоединились 24 потребителя", - говорится в сообщении.

В прошлом году все судебные иски, которые Управление подавало в защиту прав потребителей, были удовлетворены. В пользу граждан суды взыскали 782,2 тыс. рублей.

Еще более крупная сумма была взыскана по искам, которые подавали сами потребители, а Управление готовило заключения, необходимые для разбирательства. По таким делам истцам удалось отсудить 2,5 млн рублей.