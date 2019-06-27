Подоконники из кварцевого агломерата – почему искусственный камень лучше натурального?
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Кварцевый агломерат – достойная замена природному камню. Изготовленные из него подоконники долговечны, красивы, долгое время сохраняют первоначальный вид. Их невозможно поцарапать или расколоть. Они не впитывают воду и запахи.
Кварцевый агломерат – это искусственный камень, который имеет почти такие технические характеристики, что и натуральный, а по некоторым параметрам и превосходит его. Применяется для изготовления красивых и долговечных подоконников.
Используемые материалы
Кварцевый камень производится из:
- Кварцевой крошки разных фракций.
- Кварцевой пудры – нужна для заполнения микропустот.
- Полиэфирной смолы.
- Красящих пигментов.
Основная масса (около 95-97%) – это кварцевая крошка. Кварц дробят, затем промывают, высушивают и сортируют по фракциям. На долю полиэфирной смолы приходится примерно 2,5-4,5 %. Все остальное – красящие пигменты и инородные включения. Кварцевый агломерат стилизуют под мрамор (серый, белый, розовый), гранит, малахит, оникс, лунный камень, песчаник, обсидиан.
На заметку. Для получения определенной текстуры в смесь могут добавляться металлическая стружка, разноцветное стекло, мелкие частицы мрамора, гранита, лазурита, алюминиевая пудра и другие компоненты.
Технология изготовления
Производство проходит в несколько этапов:
- Подготовленная кварцевая крошка, пудра, полиэфирная смола и красители загружаются в специальные миксеры, где хорошо перемешиваются.
- Готовая смесь перекладывается в резиновые формы.
- Формы поступают в цех вакуумного вибропрессования.
- Хорошо утрамбованная смесь отправляется в печь. Здесь под действием высоких температур (+104°) запускаются каталитические процессы в полиэфирной смоле, происходит затвердевание массы.
- Готовые плиты (слэбы) охлаждаются, после чего калибруются, полируются и шлифуются.
Получаемый материал – однородный по всей структуре. Для его раскроя используют те же инструменты, что и для натурального камня. Толщина готовых слэбов 1,2-3 см в зависимости от производителя, стандартные ширина и длина – 1,4 * 3 м.
Формы подоконников из кварцевого камня:
- прямые;
- г-образные;
- эркерные;
- фигурные;
- с радиусным изгибом;
- с конвекционными прорезями.
Важно. Если требуется, готовые плиты специально состаривают, наносят на них рисунок (пескоструйная обработка), инкрустируют стеклянными или зеркальными вставками.
Преимущества кварцевых подоконников
Кварцевый агломерат имеет много плюсов в сравнении с другими материалами (пластиком, деревом, натуральным камнем) – это:
- нулевое водопоглощение из-за отсутствия микротрещин и микропустот;
- невосприимчивость к запахам;
- высокая прочность – оставить на такой поверхности царапину очень сложно;
- гигиеничность – из-за отсутствия микротрещин бактериям негде размножаться;
- устойчивость перед высокими температурами (выдерживает до +200°) – кварцевый агломерат не боится огня, не плавится, если на него поставить горячую кастрюлю;
- высокая износостойкость (выше, чем у гранита);
- инертность к кислотам;
- твердость по шкале Мооса 7 (у алмаза 10);
- устойчивость к появлению пятен, в том числе подтеков от воды;
- многообразие текстур и цветовых решений;
- простота ухода – подоконник из кварцевого агломерата можно мыть любыми моющими средствами, в том числе агрессивными, но обычно достаточно жидкости для мытья посуды;
- доступная стоимость в сравнении с природным камнем.
Стоимость кварцевых подоконников
Цена изделий из кварцевого агломерата зависит от ряда факторов:
- Сложности производства. Однотонные, безтекстурные слэбы стоят недорого. Стилизация под цветной мрамор, гранит, полудрагоценные камни со специфическими эффектами существенно дороже из-за сложности технологического процесса.
- Производителя. Наиболее известные бренды – Samsung, Corian Mojave, Vicostone и другие.
- Размеров подоконника. Чем больше, тем дороже.
- Формы подоконника. Самые дешевые – классические прямоугольные. Самые дорогие – фигурные.
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