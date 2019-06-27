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Новости. Экономика
11:01, 27 Июня 2019

Подоконники из кварцевого агломерата – почему искусственный камень лучше натурального?

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Кварцевый агломерат – достойная замена природному камню. Изготовленные из него подоконники долговечны, красивы, долгое время сохраняют первоначальный вид. Их невозможно поцарапать или расколоть. Они не впитывают воду и запахи.

Кварцевый агломерат – это искусственный камень, который имеет почти такие технические характеристики, что и натуральный, а по некоторым параметрам и превосходит его. Применяется для изготовления красивых и долговечных подоконников.

Используемые материалы

Кварцевый камень производится из:

  • Кварцевой крошки разных фракций.
  • Кварцевой пудры – нужна для заполнения микропустот.
  • Полиэфирной смолы.
  • Красящих пигментов.

Основная масса (около 95-97%) – это кварцевая крошка. Кварц дробят, затем промывают, высушивают и сортируют по фракциям. На долю полиэфирной смолы приходится примерно 2,5-4,5 %. Все остальное – красящие пигменты и инородные включения. Кварцевый агломерат стилизуют под мрамор (серый, белый, розовый), гранит, малахит, оникс, лунный камень, песчаник, обсидиан.

На заметку. Для получения определенной текстуры в смесь могут добавляться металлическая стружка, разноцветное стекло, мелкие частицы мрамора, гранита, лазурита, алюминиевая пудра и другие компоненты.

Технология изготовления

Производство проходит в несколько этапов:

  1. Подготовленная кварцевая крошка, пудра, полиэфирная смола и красители загружаются в специальные миксеры, где хорошо перемешиваются.
  2. Готовая смесь перекладывается в резиновые формы.
  3. Формы поступают в цех вакуумного вибропрессования.
  4. Хорошо утрамбованная смесь отправляется в печь. Здесь под действием высоких температур (+104°) запускаются каталитические процессы в полиэфирной смоле, происходит затвердевание массы.
  5. Готовые плиты (слэбы) охлаждаются, после чего калибруются, полируются и шлифуются.

Получаемый материал – однородный по всей структуре. Для его раскроя используют те же инструменты, что и для натурального камня. Толщина готовых слэбов 1,2-3 см в зависимости от производителя, стандартные ширина и длина – 1,4 * 3 м.

Формы подоконников из кварцевого камня:

  • прямые;
  • г-образные;
  • эркерные;
  • фигурные;
  • с радиусным изгибом;
  • с конвекционными прорезями.

Важно. Если требуется, готовые плиты специально состаривают, наносят на них рисунок (пескоструйная обработка), инкрустируют стеклянными или зеркальными вставками.

Преимущества кварцевых подоконников

Кварцевый агломерат имеет много плюсов в сравнении с другими материалами (пластиком, деревом, натуральным камнем) – это:

  • нулевое водопоглощение из-за отсутствия микротрещин и микропустот;
  • невосприимчивость к запахам;
  • высокая прочность – оставить на такой поверхности царапину очень сложно;
  • гигиеничность – из-за отсутствия микротрещин бактериям негде размножаться;
  • устойчивость перед высокими температурами (выдерживает до +200°) – кварцевый агломерат не боится огня, не плавится, если на него поставить горячую кастрюлю;
  • высокая износостойкость (выше, чем у гранита);
  • инертность к кислотам;
  • твердость по шкале Мооса 7 (у алмаза 10);
  • устойчивость к появлению пятен, в том числе подтеков от воды;
  • многообразие текстур и цветовых решений;
  • простота ухода – подоконник из кварцевого агломерата можно мыть любыми моющими средствами, в том числе агрессивными, но обычно достаточно жидкости для мытья посуды;
  • доступная стоимость в сравнении с природным камнем.

Стоимость кварцевых подоконников

Цена изделий из кварцевого агломерата зависит от ряда факторов:

  • Сложности производства. Однотонные, безтекстурные слэбы стоят недорого. Стилизация под цветной мрамор, гранит, полудрагоценные камни со специфическими эффектами существенно дороже из-за сложности технологического процесса.
  • Производителя. Наиболее известные бренды – Samsung, Corian Mojave, Vicostone и другие.
  • Размеров подоконника. Чем больше, тем дороже.
  • Формы подоконника. Самые дешевые – классические прямоугольные. Самые дорогие – фигурные.

Компания "КаменьПро" сотрудничает с известными производителями кварцевого агломерата. У нас можно заказать подоконники из кварцевого камня https://каменьпро.рф/podokonniki/kvarczevyij-kamen/любого размера и формы. Звоните – проконсультируем по всем вопросам, поможем определиться с выбором.

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