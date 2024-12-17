Подопечные Великогубского филиала Медвежьегорского интерната осваивают ходьбу с палками

Скандинавская ходьба не только укрепляет мышцы и поддерживает тело в тонусе, но и приводит в порядок нервную систему.

Проживающие в Великогубском филиале Медвежьегорского интерната осваивают ходьбу с палками, проводя время на свежем воздухе, сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии.

Как подчеркнули в источнике, скандинавская ходьба не только укрепляет мышцы и поддерживает тело в тонусе, но и приводит в порядок нервную систему, помогая вернуть позитивное отношение к жизни.