Подозреваемая в краже денег сотрудница почты в Карелии возместила ущерб

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Бывший начальник отделения почтовой связи в Лахденпохском районе, присвоившая чужие деньги, возместила ущерб, сообщили в УФПС Карелии.
Ранее сообщалось, что бывшего начальника почты будут судить за кражу денег. В феврале 2019 года начальник почтового отделения похитила деньги, предназначавшиеся в качестве ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг трем ветеранам труда.
"Подозреваемая возместила пострадавшим материальный ущерб в полном объеме. В настоящее время она не является сотрудником компании", – прокомментировали в УФПС Карелии.
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