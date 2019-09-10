Подозреваемая в краже денег сотрудница почты в Карелии возместила ущерб

Бывший начальник отделения почтовой связи в Лахденпохском районе, присвоившая чужие деньги, возместила ущерб, сообщили в УФПС Карелии.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника почты будут судить за кражу денег. В феврале 2019 года начальник почтового отделения похитила деньги, предназначавшиеся в качестве ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг трем ветеранам труда.

"Подозреваемая возместила пострадавшим материальный ущерб в полном объеме. В настоящее время она не является сотрудником компании", – прокомментировали в УФПС Карелии.