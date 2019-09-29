Подозреваемая в жестоком убийстве двух инвалидов жительница Карелии по выходным пила джин-тоник

Сожитель соцработника Юлии Семеновой, подозреваемой в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказал, что предшествовало преступлению.

В среду, 25 сентября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела об убийстве двух пенсионеров из Питкяранты. На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник Юлия Семенова.

Для дачи свидетельских показаний гособвинение вызвало сожителя подсудимой, 51-летнего Алексея Амосова.

В ходе заседания защита попросила Алексея охарактеризовать Юлю. Мужчина толком не смог этого сделать, очень разволновался. Подсудимая в этот момент заплакала.

"Я думал, что это судьба. Все было отлично. Были ссоры, но чисто домашние… Я никогда ничего плохого не слышал о ней. <…> У меня в голове не укладывается, чтобы поверить, что это сделала она. Она попала туда в ненужное время. Ее чем-то очень сильно напугали, это моя точка зрения", – рассказал Амосов.

Юля спиртные напитки употребляла? Если да, то как часто? – спросила прокурор у Амосова.

"Ну как вам сказать? В основном пил пиво я. На выходных возьмет себе джин-тоника, меленькую бутылочку – одну или две. Новый год практически проводили всухую. Ну выпью я чекушку с шампанским и все", – ответил свидетель.

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