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Новости. Криминал
14:00, 29 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Подозреваемая в жестоком убийстве двух инвалидов жительница Карелии по выходным пила джин-тоник

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Сожитель соцработника Юлии Семеновой, подозреваемой в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказал, что предшествовало преступлению.

В среду, 25 сентября, в Верховном суде Карелии продолжилось рассмотрение дела об убийстве двух пенсионеров из Питкяранты. На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник Юлия Семенова.

Для дачи свидетельских показаний гособвинение вызвало сожителя подсудимой, 51-летнего Алексея Амосова.

В ходе заседания защита попросила Алексея охарактеризовать Юлю. Мужчина толком не смог этого сделать, очень разволновался. Подсудимая в этот момент заплакала.

"Я думал, что это судьба. Все было отлично. Были ссоры, но чисто домашние… Я никогда ничего плохого не слышал о ней. <…> У меня в голове не укладывается, чтобы поверить, что это сделала она. Она попала туда в ненужное время. Ее чем-то очень сильно напугали, это моя точка зрения", – рассказал Амосов.

Юля спиртные напитки употребляла? Если да, то как часто? – спросила прокурор у Амосова.

"Ну как вам сказать? В основном пил пиво я. На выходных возьмет себе джин-тоника, меленькую бутылочку – одну или две. Новый год практически проводили всухую. Ну выпью я чекушку с шампанским и все", – ответил свидетель. 

Полный текст читайте здесь. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-29 15:05:39
Хде питкярантские мамочки ? В норки попрятались ? Власть плохая, кровавый режим ?
кир
2019-09-29 14:45:46
Соцработники не только убийствами занимаются. Они (не все) тихой сапой квартиры присваивают и при жизни, и после смерти старого и больного одинокого человека.
Гость
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