Подозреваемого в краже денег из банкомата мужчину разыскивают в Карелии

Полиция Кондопоги просит помощи в розыске мужчины, подозреваемого в краже, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники кондопожской полиции устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в краже денег из банкомата.
Любую значимую информацию о личности разыскиваемого можно сообщить по телефону полиции: 8 953-529-98-86.
Конфиденциальность гарантируется.
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