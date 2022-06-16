Подозреваемого в краже денег из банкомата мужчину разыскивают в Карелии

Полиция Кондопоги просит помощи в розыске мужчины, подозреваемого в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники кондопожской полиции устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в краже денег из банкомата.

Любую значимую информацию о личности разыскиваемого можно сообщить по телефону полиции: 8 953-529-98-86.

Конфиденциальность гарантируется.