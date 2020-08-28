Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автомобиль в Петрозаводске едва не врезался в здание паспортной службы (ВИДЕО) 4
28.08.2020 15:24
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В ОЛИМПИЙСКОМ УЧИЛИЩЕ, ДОХОДЫ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ И ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ ПЕТРОЗАВОДСКА
28.08.2020 21:00
Туркомплекс появится рядом с Домом композиторов в Карелии
28.08.2020 18:20
Двое подростков на мотоцикле насмерть разбились в ДТП в Карелии 4
28.08.2020 11:29
"Рано или поздно в Москве поднимут вопрос о слиянии слабого региона с экономически более развитой областью" 14
28.08.2020 12:29

Подозреваемого в убийстве в Петрозаводске мужчину по горячим следам задержали в Петербурге

Новости. Криминал
09:04, 29 Августа 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Подозреваемый в совершении убийства в Петрозаводске житель Санкт-Петербурга был задержан следователем после побега в северную столицу.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, 28 августа следователем был задержан 53-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в Петрозаводске.

По версии следствия, 22 августа подозреваемый, находясь в гостях у знакомого в Петрозаводске, после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры напал на мужчину с ножом, причинив колото-резаные раны, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После чего подозреваемый скрылся, уехав в Санкт-Петербург.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2020 11:53
Личное мнение
Карелия: есть ли жизнь после юбилея? 8
"Подарков" федерального центра республике в ближайшие годы не будет.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»