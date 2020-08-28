Подозреваемого в убийстве в Петрозаводске мужчину по горячим следам задержали в Петербурге

Подозреваемый в совершении убийства в Петрозаводске житель Санкт-Петербурга был задержан следователем после побега в северную столицу.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, 28 августа следователем был задержан 53-летний мужчина, подозреваемый в убийстве в Петрозаводске.

По версии следствия, 22 августа подозреваемый, находясь в гостях у знакомого в Петрозаводске, после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры напал на мужчину с ножом, причинив колото-резаные раны, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После чего подозреваемый скрылся, уехав в Санкт-Петербург.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.