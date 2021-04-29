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Подозреваемого в жестоком избиении жителя Карелии нашли в колонии

Новости. Криминал
10:38, 30 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В Кеми 19-летний местный житель до полусмерти избил собутыльника, но пока его искали, он попал в за решетку за другое преступление, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кемского района поступила информация о том, что в больницу доставлен 36-летний пациент с множественными ушибами головы и тела. Мужчина был госпитализирован, а участковый уполномоченный полиции установил картину произошедшего.

Как выяснилось, потерпевший находился дома и распивал спиртное с двумя приятелями. В ходе застолья с одним из них произошел конфликт. В итоге гость нанес хозяину квартиры несколько ударов ногами и кулаками, а затем скрылся.

Пострадавший за медицинской помощью обращаться не стал, однако в дальнейшем родственники обнаружили его в тяжелом состоянии и вызвали медицинских работников.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый, 19-летний кемлянин, уже находится в местах лишения свободы, где отбывает наказание за ранее совершенное имущественное преступление.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-30 10:57:29
Пить или не пить? Вот в чем гамлетовский вопрос. Не пить совсем и никогда, - сказал кот, знающий жизнь.) Наши люди спросят, - зачем тогда жить?
Off
2021-04-30 10:57:20
Обратите внимание ..собутыльника . Казалось , причем тут Кир ? :)
театральный критик
2021-04-30 10:41:46
Типичный навальненок.
Гость
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