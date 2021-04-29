Подозреваемого в жестоком избиении жителя Карелии нашли в колонии

В Кеми 19-летний местный житель до полусмерти избил собутыльника, но пока его искали, он попал в за решетку за другое преступление, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кемского района поступила информация о том, что в больницу доставлен 36-летний пациент с множественными ушибами головы и тела. Мужчина был госпитализирован, а участковый уполномоченный полиции установил картину произошедшего.

Как выяснилось, потерпевший находился дома и распивал спиртное с двумя приятелями. В ходе застолья с одним из них произошел конфликт. В итоге гость нанес хозяину квартиры несколько ударов ногами и кулаками, а затем скрылся.

Пострадавший за медицинской помощью обращаться не стал, однако в дальнейшем родственники обнаружили его в тяжелом состоянии и вызвали медицинских работников.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый, 19-летний кемлянин, уже находится в местах лишения свободы, где отбывает наказание за ранее совершенное имущественное преступление.