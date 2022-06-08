Подозреваемый в краже велосипеда из подъезда дома в Петрозаводске попал в объектив камеры (ВИДЕО)

В Петрозаводске полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в краже велосипеда, - его запечатлела камера наблюдения в подъезде, сообщается в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции на Древлянке устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в совершении кражи велосипеда.

Любую значимую информацию о разыскиваемом можно сообщать по телефонам полиции: 8-911-411-65-96 или 8-999-094-55-34. МВД гарантирует конфиденциальность.