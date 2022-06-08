Подозреваемый в попытке убийства в Карелии пришел в полицию с повинной

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Кемского района Карелии, подозреваемого в попытке умышленного убийства.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 2 июля 2022 года подозреваемый употреблял спиртные напитки со своим знакомым и во время ссоры нанес ему удар ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, и он остался жив только благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

Вскоре от подозреваемого в полицию поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия алкогольным опьянением.