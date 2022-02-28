Подозреваемый в серии краж разыскивается в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске мужчины, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Петрозаводску разыскивают мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов. Преступления совершались в крупном гипермаркете микрорайона Кукковка в карельской столице.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: 8 911 401 00 07.

Конфиденциальность гарантируется.