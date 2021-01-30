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Подозреваемый в серии магазинных краж объявлен в розыск в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:19, 31 Января 2021
фото: МВД по Республике Карелия / ВК / скриншот видео
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Карельская полиция просит помощи горожан в процессе розыска человека, которого подозревают в магазинных кражах.

Сотрудники петрозаводской полиции устанавливают личность и местонахождение человека, котрого подозревают в ряде краж товаров из магазинов города.

МВД разместило в соцсети видео, на котором запечатлен персонаж, попавший в розыск.

"Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: +7-911-406-52-01. Конфиденциальность гарантируется", - сообщает полиция.

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