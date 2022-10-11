Подозреваемый в убийстве сотрудника МЧС Карелии арестован и встретит Новый год за решеткой

Сегежский суд арестовал подозреваемого в убийстве спасателя МЧС Сергея Косяка до 2 января включительно.

Сегодня 18 ноября сегежский городской суд удовлетворил ходатайство карельского Следкома об аресте 55-летнего жителя города Сегежа Сергея У., подозреваемого в убийстве спасателя.

Судья сегежского городского суда Елена Новосельцева арестовала 55-летнего сегежанина Сергея У. до 2 января включительно.

Как мы ранее сообщали, этим подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и другие преступления, официально не работающий 55-летний местный житель, тезка погибшего, Сергей У. Он был знаком со своей жертвой.

Напомним, 29 октября в Сегеже пропал местный спасатель Сергей К. Его поиски вели коллеги-спасатели, родные, волонтеры-поисковики и сотрудники полиции. В результате, слегка присыпанное землей тело мужчины 11 ноября обнаружили полицейские-кинологи в лесополосе, в 20 километрах от города. Затылок жертвы был прострелен, а одна из пуль застряла в дереве. По полученной нами в правоохранительных органах неофициальной информации, спасателя застрелили из обреза охотничьего ружья, по нашим данным, принадлежащего подозреваемому в его убийстве Сергею У. Ранее он был неоднократно судим за кражи, разбой, другие преступления, и, по имеющейся информации, признан рецидивистом.

Как нам стало известно, следствие рассматривает несколько версий трагедии. В их числе, по информации нашего собеседника из Сегежи, личная неприязнь между спасателем и подозреваемым в его убийстве, не исключено, на почве сложившихся между ними непростых материальных отношений.

Возбужденное по этому убийству уголовное дело расследует карельский Следком. Защищает подозреваемого адвокат по назначению из Сегежи Олег Врублевский.

Сергея К., о котором знавшие его люди в разговоре с журналистом «Столицы на Онего» отозвались как об «очень хорошем, уважаемом человеке», похоронили 14 ноября на сегежском кладбище. На прощании с ним, не считая родных, присутствовало очень много людей. В их числе не только сотрудники МЧС, но и жители Сегежи, включая даже тех, кто ранее лично не был знаком с погибшим спасателем.

Ранее задержание подозреваемого в убийстве сотрудника МЧС Карелии попало на видео.